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İstanbul'da sahte para para operasyonu

İstanbul Beyoğlu'daki bir otele ve Bağcılar'daki bir eve sahte para operasyonu düzenlendi.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:24
İstanbul'da sahte para para operasyonu

İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda Beyoğlu'daki bir otele ve Bağcılar'daki bir eve baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda sahte döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

İstanbul'da piyasaya sahte para sürmek istedikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürmek için İstanbul'a gelen 2 kişinin Beyoğlu'nda bir otele yerleştiklerini tespit etti.

Otele düzenlenen operasyonda S.B. ve Ö.K. yakalandı. Otel odasında yapılan aramada, bin 740 sahte 100'lük dolar ele geçirildi.

TONLARCA SAHTE PARA BULUNDU

Jandarma ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerle bağlantısı olduğu belirlenen S.Ş'yi de yakalamak için çalışma başlattı. Bağcılar'da bir eve düzenlenen operasyonda S.Ş. gözaltına alındı. Evde, sahte olduğu tespit edilen 394 adet 100 dolar, 485 adet 200 euro, 299 adet 200 lira, 33 adet 100 lira ele geçirildi.

DAHA ÖNCE DE KAYITLARI VARMIŞ

Zanlılardan S.B. ve Ö.K'nın dolandırıcılık suçundan kayıtları olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. tutuklanırken, S.B. ve Ö.K. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 11:24
  1. Bağcılar
  2. Beyoğlu
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