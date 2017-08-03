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İstanbul'da helikopter destekli büyük operasyon! Gözaltılar var

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri 18 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 08:57
İstanbul'da helikopter destekli büyük operasyon! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ilçesinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda ekipler, şüphelilere ait 18 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyona, polis helikopteri de destek verdi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 08:57
  1. İstanbul
  2. Sultangazi
  3. uyuşturucu operasyonu
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