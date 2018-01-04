İstanbul’da büyük operasyon… Asker elini nereye atsa para buldu!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada S.B. ve Ö.K. isimli iki kalpazanın ellerinde bulunan sahte paraları piyasaya sürmek üzere İstanbul’a geldikleri ve Beyoğlu’nda bir otele yerleştikleri bilgisini aldı.

İki kalpazanı takibe alan Jandarma ekipleri şüphelilerin kaldıkları oteli belirledi. Otel odasına yapılan operasyonda 1740 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. İki şüpheli de otelden kaçamadan yakalandı.

Paraları Beyoğlu’nda piyasaya süreceklerdi

Ekipleri yaptıkları çalışmada dolandırıcılıktan çok sayıda sabıkası bulunan şüpheli S.B. ve Ö.K. ile irtibatlı olduğu düşünülen S.Ş. isimli şahsın Bağcılar’daki evine de baskın düzenledi. Jandarma ekipleri burada yaptıkları aramada 394 adet sahte 100 ABD doları, 485 adet sahte 200 EURO, 299 adet sahte 200 TL ve 33 adet sahte 100 TL ele geçirdi. S.Ş. ise gözaltına alındı.

Yapılan incelemede şüphelilerin diğer illerden geldikleri ve dikkat çekmeden alışverişin yoğun olduğu bölgelerde, ellerindeki sahte paraları piyasaya sürebilmek için Beyoğlu’nda otele yerleştikleri anlaşıldı. Baskınlarla gözaltına alınan şüphelilerden S.Ş. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler S.B. ve Ö.K. ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.