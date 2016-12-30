İstanbul'da büyük elektrik kesintisi

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ)'tan açıklama yapıldı.
İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bahçeşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sultangazi, Çatalca, Silivri ve Şişli ilçelerinin bazı bölgelerinde elektrik kesintisinin yaşandığı vurgulandı.
Açıklamada, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Dün de 14 ilçede kesinti yaşanmıştı
Dün de İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanmış, BEDAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi'nde yeteri kadar elektrik alınamamaktadır" denilmişti.