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İstanbul'da bundan sonra böyle giyinecekler

Yılda 25 bin yangın, 60 binin üzerinde olaya müdahale eden İstanbul İtfaiyesi bundan böyle başta yangın olmak üzere tüm afet ve benzeri olaylarda, dünya standartlarında üst seviyekoruyucu özellikleri olan yeni kıyafetle donanacak. Zor ve ağır şartlarda canları pahasına görev yapan itfaiyeciler artık, üretimi Türkiye’de başlayacak, alev yalamasına dayanıklı özel elbiseleri ile göreve çıkacak.

23 Ocak 2018 Salı 15:41
İstanbul'da bundan sonra böyle giyinecekler

New York ve Londra İtfaiyesi’nin de kullandığı PBI (Polibenzimidazol) özellikli kumaş uluslararası onay alındıktan sonra Adana’da seri üretime geçecek. Elbiselerin dikimi İstanbul’da yapılırken,  iç astar, ısı ve nem bariyerleri yerli malzemelerden üretilecek. Tamamen itfaiyecilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yüzde 55’i yerli malzeme kullanılarak tasarlanan kıyafetler için onay alındıktan sonra, tamamen yerli üretime geçilecek.

ASTRONOT KIYAFETLERİ DE AYNI KUMAŞTAN

Dokuma ya da örme kumaş, dokusuz yüzey veya kompozit malzeme olarak kullanılan PBI koruyucu tekstiller, askeri üniformalardan, astronot kıyafetlerine, itfaiyeci giysilerine, motor sporlarında kullanılan sürücü elbiselerine ve endüstriyel alanda kullanılan giysi ve eldivenlerde  kullanılıyor. Elbise eskisine göre daha yüksek sıcaklıklara dayanıyor. Dış kumaşın kopma ve yırtılma mukavemetleri diğer ürünlerden  2.5 kat fazla. Yeni elbise katmanı eskisine göre daha da yüksek koruma sağlıyor. Kullanılan nem bariyeri, çok daha fazla nefes alabilir yapıda. Kimyasallara karşı da dayanıklı.

YÜKSEK HAREKET KABİLİYETLİ

 

Diz ve dirseklerde 3 boyutlu tasarım ile daha çok hareket imkanı veriyor.
Fener kullanımına özel fener adaptörü tasarımı yapıldı. Farklı telsiz tiplerinin kullanılabilmesi sağlamak amacıyla yüksekliği ayarlanabilir telsiz cebi dizayn edildi. Paçalarda aşınmayı engellemek amacıyla takviye kullanıldı. Sırt baskısı dizaynı değiştirilmek suretiyle solunum tüpü kullanıldığında da “İstanbul İtfaiyesi” reflektif yazısının görülmesi sağlandı.

KİŞİNİN BOYUNA GÖRE AYARLANABİLİYOR

Pantolon askı sisteminde geliştirme yapılıp,  kişinin boyuna göre kolayca ayarlayabileceği bir yapı oluşturuldu. Pantolonun belinin arka kısmına yapılan takviye sayesinde solunum tüpünün itfaiyeciyi rahatsız etmesi engellenip, daha rahat çalışması temin edildi. Pantolon beline koyulan ekstra kemer köprüleri sayesinde pantolonun palaska ile kullanımı sağlandı. Pantolon ağ kısmına koyulan ilave parça ile eğilme, sürünme, emekleme, esneme ve benzeri hareketlerde rahatlık ön planda oldu.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 15:41
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