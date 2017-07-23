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İstanbul'da bugün... Gerçek sonradan ortaya çıktı

"Kızım ve Ben" adlı filmin  operasyon sahnesi için gerçek özel harekat polisleri, polis helikopteri, mühimmat  ve 4 zırhlı araç kullanıldı.

23 Temmuz 2017 Pazar 15:36
İstanbul'da bugün... Gerçek sonradan ortaya çıktı

Başrolünde Cemal Hünal'ın yer aldığı "Kızım ve Ben" adlı sinema  filmine, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle terör operasyonu sahnesi  çekildi.

Yaklaşık 3 haftadır çekimleri yapılan filmin operasyon sahnesiyle  ilgili özel harekat polisi "Doruk" karakterini canlandıran Cemal Hünal, Kilyos'ta  yapılan ve gerçek operasyonları aratmayan çekimler için dublör kullanmadı.

Hünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel harekat polislerinin  kendisine eşlik ettiği sahnelerin çekimi esnasında çok heyecanlı anlar yaşadığını  dile getirdi.

Bir oyuncuya gerçek teçhizat, mühimmat, helikopter ve araçlarla çekim  yapma imkanının pek çıkmadığını aktaran Hünal, "Bu benim için gerçekten çok büyük  bir nimet. Onun için burada bütün filmin prodüksiyonundaki hocalarıma ve  ağabeylerime çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz özveri ve çaba gösterdiler." dedi.

- "Üzerimde taşıdığım bu üniformayı hak etmek lazım"

Hünal, filmin gerçek bir insan hikayesi olduğunu belirterek, şunları  kaydetti:

"Her şey vakitlice tek tek yapılıyor. Burada çok ciddi ve çok  profesyonel bir özel harekat ekibiyle çalıştık. Bunun çok büyük bir  nimet ve çok  büyük gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum. Şunu özellikle belirtmeliyim, üzerimde  taşıdığım bu üniformayı hak etmek lazım. Benim hak ettiğim bir şey değil bu ama  elimden geldiği kadar taşımaya ve hakkını vermeye çalışıyorum. Umarım bu hikayede  de bunun hakkını verebilirim."

Özel harekat polislerinin sert mizacına rağmen insani yönlerinin de  olduğunu insanlara anlatmayı amaçladıklarını anlatan Cemal Hünal, "Üniforma  içerisinde gördüğümüz insanları, sert bir mizaçta görüyoruz ama aslında  üniformanın amacı biraz da o sert mizacı verebilmektir. Bir birey olarak  görmezsiniz onu, güç ve kontrol mekanizması olarak görürsünüz. Bu filmin amacı da  polis ve askerlerin, o insanların her gün ayrı bir hikayesi, yaşamı ve dramının  olduğunu göstermektir." diye konuştu.

Hünal, özel harekat polislerinin çok fedakar olduklarına işaret  ederek, yaptıkları görevde çok büyük veballer taşıdıkları ve adeta namlunun  ucunda yaşadıkları değerlendirmesini yapan Hünal, "Ailesi olan bir özel harekatçı  polisi canlandırırken bile yaşadıkları tedirginliklerini, tereddütlerini,  dışarıda yaptıkları cevvallikler karşısında evdeki hassas hallerini, çocuklarının  üstüne titremelerini, insan olduklarını anladım. En önemlisi bir insan olarak bu  üniformayı taşıyıp silahlı gezmek durumunda olmaları ise gerçekten çok zor bir  durum." ifadelerini kullandı.

- "Rolümü eve taşıyorum"

Hünal, canlandırdığı bütün rolleri çok sevdiğini vurgulayarak, şunları  söyledi:

"Oynadığım her rol bana oyuncu olarak bir şey kattı. Bir polis rolü  çok istemiştim ama 'Acaba iyi yapılabilir mi, bir hikayeyi iyi anlatabilir miyiz,  doğru düzgün teçhizatımız olur mu?' gibi kaygılarım her zaman vardı. Burada  tadını çıkardığımı söyleyebilirim. Gerçekten inanılmaz özveriyle, Türkiye  şartlarında bu kadar geniş bir zaman yelpazesine yaymak çok masraflı ve vebali  olan bir iş ve bu işe gerçekten çok özen gösteriyorlar. Hepimiz için çok  kişiselleşmiş bir hale geldi artık lakin şunu belirtmek isterim, normalde setten  ayrıldığım zaman karakteri sette bırakırım eve pek götürmem ama bu rolü eve  taşıyorum. Yani izleyiciyi duygusal bir film bekliyor diyebilirim."

Filmin yapımcılarından Ferudun Özdemir de filmin çekimlerine  verdikleri destekten dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü  Selami Altınok'a teşekkür etti.

Özel harekat polislerinin, cesaretiyle Türk milletinin hafızasında yer  ettiğinin altını çizen Özdemir, "Özel harekat polislerimizin korkusuz olduğunu ve  hainlerin kendisinden korkup, karşısında titrediğini biliriz. Bizler de 'Özel  harekat polislerimizin bu yönünü ekrana yansıtmamız lazım' düşüncesiyle harekete  geçtik. bugüne kadar onları hep operasyon bazlı gördük ama bir de özel  yaşamlarını görelim. Tadımlık bir de operasyon sahnesi çekmek istedik."  ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin insanı, Hollywood'u geride bırakacaktır"

Avrupa ülkelerinin suni kahramanlar üretip, sinema sektörüyle dünyaya  servis ettiğini söyleyen Özdemir, şöyle devam etti:

"Türkiye, dünya üzerinde bilhassa dizide ve sinema sektöründe çok  önemli noktaya geldi. Dizide zaten bir numarayız. Amerika'yı baz alacak olursak,  dünya üzerinden bir çok meseleyi operasyon yapmadan algıyla çözebiliyor. Biz  'Superman'leri, 'Batman'leri, suni 'Rambo'ları değil hakiki ve bize ait olan  kahramanları ekrana taşıyarak dünyaya gösterme fırsatını bulduk. Bu fırsatı bize  verdiği için destek veren yetkililerimize teşekkür ediyoruz."

Özdemir, dizilerin sinema sektörünün önüne geçtiği konusunda dile  getirilen eleştirilere dikkati çekerek, "Yakın bir geçmişe kadar Türkiye, sinema,  beyaz perde ve dizi olarak hiç de hatırı sayılır işler yapamıyordu. Önemli olan  bugün dünyada dizi sektöründe bir numara olmuş olmamızdır. İnşallah buna hızla  devam edersek ve bu imkanlar devlet tarafından sanatseverlere, yapımcılara,  yönetmenlere, sanatçılara verilirse emin olun Türkiye'nin insanı, sinema  sektöründe de Hollywood'u geride bırakacaktır." diye konuştu.

Murat Gürvardar'ın yazıp yönettiği "Kızım ve Ben" filmin kadrosunda  ayrıca İrem Helvacıoğlu, Ayça Kuru, Teoman Ayık, Gizem Hatipoğlu, İskender  Bağcılar, Merve Sarıtaş, Emre Özcan, Eniz Aybar, Tuncay Çağıl, Dursun Ali Şahin,  Cem Cücenoğlu ve Barış Nalbant ile "Zeynep" rolünde çocuk oyuncu Zülal Memişoğlu  yer alıyor.

Salih Memişoğlu'nun da yapımcılığını üstlendiği filmin, yıl sonuna  kadar vizyona girmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 15:36
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