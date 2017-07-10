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İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da gerçekleştirilen 22'nci Dünya Petrol Kongresi nedeniyle bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:49
İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde, dün başlayan ve 13 Temmuz'a kadar sürecek olan 22'nci Dünya Petrol Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan, Sırbistan, Arnavutluk ve Bulgaristan  devlet başkanları bir araya gelecek. Kongrede ayrıca 30'u aşkın bakan ve ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson  da yer alıyor.

Kongre nedeniyle Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ne çıkan Kadırgalar Caddesi, Taşkışla Caddesi ve Abdi İpekçi Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Caddelere, görevli araç ve yaya dışında girişler yasakken, Taşkışla Caddesi'nde, sadece, İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Yerleşkesi'nde görevli olanlar çantaları aranarak içeri alınıyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:49
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