İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Emniyeti, Beyoğlu'ndaki yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı yolları saat 16.00'dan itibaren ulaşıma kapatacak. İşte İstanbullular'ın yılbaşı günü kullanacağı alternatif güzergahlar;
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede cumartesi günü saat 16.00’dan itibaren, yılbaşı tedbirlerinin sona ermesinden bir saat sonrasına kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Buna göre, Mete Kavşağından Taksim yönüne giden araçlar Dolmabahçe istikametine, Şişhane ışıklardan (Tarlabaşı Bulvarına) Taksim istikametine giden araçlar Unkapanı istikametine yönlendirilecek.
Toprak yol ışıklardan Taksim yönüne Gümüşsuyu Caddesine akım verilmeyerek, araçlar Dolmabahçe istikametine gönderilecek. Şişhane Metro Durağı çıkışlarından yol kapatılarak Tarlabaşı ve Taksim istikametine akım verilmeyecek.
Ayrıca Tepebaşı ışıklardan yol kapatılarak, akım Unkapanı istikametine, Taksim AKM Kavşağından akım geri çevrilerek Dolmabahçe istikametine, Sıraselviler Caddesine giriş kapatılarak, akım Kazancı Yokuşuna yönlendirilecek.
Yeni Çarşı Caddesi, Meşelik Sokak girişi, Turnacıbaşı Caddesi ve Sadri Alışık Sokak, İstiklal Caddesine gidiş istikametinde kapatılarak, akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.
Refik Saydam Caddesinden Asmalı Mescit Caddesine giriş - çıkış ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.