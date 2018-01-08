İstanbul’da bir vatandaş Ocak ayında denize girdi

İstanbul’da geçtiğimiz yıl bu günlerde kar yağışı etkili olurken mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı güneşin yüzünü göstermesiyle hafta sonu daha da ısınmıştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayla yazdan kalma bir günün yaşandığı İstanbul’da vatandaşlar parkalara ve meydanlara akın ederken bir kişi hızını alamayarak Beylikdüzü sahilinde denize atladı .Denize girerek sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşın o anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.