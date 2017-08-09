Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul’da bir kadını telefonda dolandıran 6 kişi tutuklandı

Sarıyer’de, telefonla aradıkları bir kadına kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak, 16 bin TL dolandırdıkları şüphesi taşıyan 6 kişi yakalandı. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:06
İstanbul’da bir kadını telefonda dolandıran 6 kişi tutuklandı

Sarıyer’de A.S. isimli kadını telefonla arayan ve kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler kadının 16 bin TL’sini dolandırdı. Bunun üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgiler ve incelenen güvenlik kamerası görüntülerinin ardından, konuyla ilgili oldukları şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı. 3 gün süren çalışmayla yakalanan, ardından Sarıyer Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen ve buradaki sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan L.D. (24), S.M.K. (21), M.K. (25), F.G. (21), E.G. (34) ve E.O.G. (25) isimli dolandırıcılar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelilerin tamamı, sevk edildikleri mahkeme tarafından 7 Ağustos Pazartesi günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:06
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Sarıyer
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te Afgan uyruklu 47 kaçak yakalandı
    1. Siirt’te Afgan uyruklu 47 kaçak..
    2. Kazım Karabekir mahallesi yenileniyor..
    3. Milli Tren 2019 yılında raylara inecek
    4. Antalya Valisi Karaloğlu’ndan salgın..
    5. Vinçten düşen kaynakçı hayatını kaybetti
    6. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral..
    7. Soldado Fenerbahçede!
    8. Batman’daki yerel sanatçıların..
    9. Kırklareli Devlet Hastanesi Odyoloji..
    10. Manisa’da FETÖ soruşturması: 5 tutuklama
    11. Siirt Belediyeden basın kuruluşlarına..
    12. 657. Kırkpınar’ın tarihi belli oldu
    13. Eski Tarım Lisesinin yeri Kent Park..
    14. Milletvekili Nazlı’nın başlattığı..
    15. Kurban kesiminde hijyene dikkat
    16. AB Mali Yardımları Eğitim Toplantısı..
    17. İnönü’de bayram öncesi temizlik..
    18. Gaziantep’te 2 buçuk kilogram..
    19. Türkiye’de ilk defa çölyak hastalarına..
    20. Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan kaygı..
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...