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İstanbul'da bir araç yayalara çarptı

İstanbul Bağdat Caddesi Selamiçeşme mevkisinde bir araç kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

23 Ekim 2017 Pazartesi 02:14
İstanbul'da bir araç yayalara çarptı

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 P 2888 plakalı otomobil, Bağdat Caddesi Selamiçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Araç daha sonra çöp konteynerine ardından bir bina önündeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki bir kişi ve 2 yaya sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 02:14
  1. bağdat caddesi kaza

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