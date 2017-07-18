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İstanbul’da beklenen yağmur gece yarısı geldi

Meteoroloji’nin Marmara Bölgesi için uyarıların ardından, İstanbul’da sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için şemsiye kullanırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların kirişlerinin altında ve otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

18 Temmuz 2017 Salı 05:38
İstanbul’da beklenen yağmur gece yarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından, günün son dakikalarında İstanbul’da yağmur başladı. Fatih’te etkili olduğu görülen sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Ani bastıran yağmurla ıslanan vatandaşlardan bazıları şemsiye yardımıyla yollarına devam ederken, bazı vatandaşların ise bina kirişlerinin altında ve duraklarda beklediği görüldü.



 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 05:38
  1. yağmur
  2. İstanbul yağmur
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