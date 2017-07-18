İstanbul’da beklenen yağmur gece yarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından, günün son dakikalarında İstanbul’da yağmur başladı. Fatih’te etkili olduğu görülen sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Ani bastıran yağmurla ıslanan vatandaşlardan bazıları şemsiye yardımıyla yollarına devam ederken, bazı vatandaşların ise bina kirişlerinin altında ve duraklarda beklediği görüldü.





