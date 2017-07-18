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İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı

İstanbul'da günlerdir uyarısı yapılan yağmur başladı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ani bastıran yağışla ıslandı. Bazı kişilerin bina kirişlerinin altında ve duraklarda beklediği görüldü. Öte yandan, sağanak yağışın başlamasıyla birlikte kentte trafik yoğunluğu da arttı.

18 Temmuz 2017 Salı 08:36
İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı

Meteoroloji’nin Marmara Bölgesi için uyarıların ardından, İstanbul’da sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için şemsiye kullanırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların kirişlerinin altında ve otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından, günün son dakikalarında İstanbul’da yağmur başladı. Fatih’te etkili olduğu görülen sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Ani bastıran yağmurla ıslanan vatandaşlardan bazıları şemsiye yardımıyla yollarına devam ederken, bazı vatandaşların ise bina kirişlerinin altında ve duraklarda beklediği görüldü.

Etkili olan yağışla birlikte trafik yoğunluğu da yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ortalama hız saatte 25 kilometreye kadar düştü.

Saat 8.15 itibariyle İstanbul'da yol durumu.
Saat 8.15 itibariyle İstanbul'da yol durumu.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 08:36
  1. İstanbul
  2. Fatih
  3. Marmara
  4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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