İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da kar bugün sabah erken saatlerde özellikle yüksek ilçelerde yağmaya başladı. Yoğun ve ince şekilde yağan kar bir olumsuzluğa yol açmazken trafiğinde normal seyrinde aktığı görüldü. Özellikle Beylikdüzü, Kartal ve Ataşehir'de yağmaya başlayan karın ilerleyen saatlerde de devam etmesi ve kent genelinde etkili olması bekleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter adresinden 08.50 sıralarında yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Boğaz çevresi, Çatalca ve Anadolu yakasında 1 saat içerisinde hafif kar yağışı başlar" demişti.