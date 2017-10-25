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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Euroleauge'de, Fenerbahçe-Anadolu takımları arasında oynanacak basketbol maçı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:04
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Euroleauge'de, Fenerbahçe-Anadolu takımları arasında bugün oynanacak basketbol maçı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 20.45'te Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe-Anadolu Efes takımları arasında oynanacak Euroleague müsabakasından dolayı saat 18.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Mağduriyet yaşanmaması için, alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Ihlamur Sokak'ın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısmı, Sarı Mimoza Sokak, Leyla Sokak, Halk Caddesi-Ihlamur Sokak arası trafiğe kapatılırken, Halk Caddesi'nden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokak istikametine, Sarı Mimoza Sokak'tan gelen trafik akımı ise Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 10:04
  1. Fenerbahçe
  2. Anadolu Efes
  3. İstanbul trafiği
  4. İstanbul
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