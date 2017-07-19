İstanbul'da bazı metro durakları kapalı

Dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından ulaşım krizi yaşayan İstanbul, güne benzer bir olayla başladı.

Yüzbinlerce kişinin işe gitmek için kullandığı metronun, Ulubatlı, Emniyet, Aksaray, Yenikapı ve Vezneciler durakları kapalı. Hacıosman metrosuna binmek isteyen yolcular ise, Haliç durağından binmek zorunda.

Vatandaşların mağdur olmaması için Yenikapı durağından Haliç metrosuna ücretsiz servis uygulaması başlatıldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Hattı Seferleri Otogar-Kirazlı ve Otogar-Havalimanı İstasyonları arasında yapılmaktadır. Yenikapı-Otogar arasında sefer yapılamamaktadır" denildi.