Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'da bazı metro durakları kapalı

İstanbul'da metro seferlerinin Ulubatlı, Emniyet, Aksaray, Yenikapı ve Vezneciler duraklarından bugün ulaşım sağlanamıyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:35
İstanbul'da bazı metro durakları kapalı

Dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından ulaşım krizi yaşayan İstanbul, güne benzer bir olayla başladı.

Yüzbinlerce kişinin işe gitmek için kullandığı metronun, Ulubatlı, Emniyet, Aksaray, Yenikapı ve Vezneciler durakları kapalı. Hacıosman metrosuna binmek isteyen yolcular ise, Haliç durağından binmek zorunda.

Vatandaşların mağdur olmaması için Yenikapı durağından Haliç metrosuna ücretsiz servis uygulaması başlatıldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Hattı Seferleri Otogar-Kirazlı ve Otogar-Havalimanı İstasyonları arasında yapılmaktadır. Yenikapı-Otogar arasında sefer yapılamamaktadır" denildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:35
  1. İstanbul
  2. metro
  3. durak
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da son dakika gelişmesi... Sürpriz ziyaret! Kabinede revizyon mu olacak?
    1. Ankara'da son dakika gelişmesi.....
    2. Teröristbaşı Fetullah Gülen'den Adil..
    3. Arda idmana çıkmadı ortalık karıştı!
    4. FETÖ’cü papazın yaptıkları şoke etti!
    5. O ülkede telefon dolandırıcısına ömür..
    6. Terör yuvaları artık menzilimizde!..
    7. Altay Tankı için 3 firmaya davet
    8. Denizli'de askere gitmeye hazırlanan 2..
    9. FETÖ'cülerin oyununu polis bozdu
    10. Anıtkabir söylenti Bakan Işık'tan..
    11. Hero tişörtü giyenler için karar..
    12. Hükümetten kritik FETÖ açıklaması!..
    13. WhatsApp, YouTube yürütme özelliği..
    14. Tek tip kıyafette iki seçenek
    15. Cilvegözü sınır kapısı kapatıldı!
    16. Sıcaklara özel ‘içilebilir baklava’
    17. Toroğlu topa tuttu: Dayağı yedi ama...
    18. Namaz kılanlara saldırı! Kanlar içinde..
    19. Bolu'da korkunç kaza!
    20. NBA'de forma kuralları değişiyor
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    Son seçim anketi açıklandı! İşte sonuçlar
    IMF'den Türkiye açıklaması
    IMF'den Türkiye açıklaması
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var