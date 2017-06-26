İstanbul'da bayram yoğunluğu
Ramazan Bayramı dolayısıyla rahatlayan İstanbul trafiği, vatandaşların bayram ziyaretleriyle yoğunlaştı. Özellikle boğaz köprülerine çıkan ana yollarda trafik durma noktasına geldi.26 Haziran 2017 Pazartesi 18:58
Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbulluların şehir dışına çıkmasıyla rahatlayan trafik, İstanbulluların bayram ziyaretine çıkmasıyla yoğunlaştı.
Bugün sabah saatlerinde yüzde 1 seviyelerinde olan trafiğin öğle saatlerinde TEM, E-5 karayolu ve ana arterlerde yoğunlaştığı görüldü.
Özellikle boğaz köprülerine çıkan ana yollarda trafik durma noktasına geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, E-5 karayolu Edirne yönünde ise trafiğin hala seyrek olduğu gözlendi.