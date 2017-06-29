İstanbul'da banka soygunu!

İstanbul Şişli'de banka şubesine giren soyguncu nakit para alarak kayıplara karıştı.

Olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Silahlı kişi, banka güvenlik görevlisini tehditle etkisiz hale getirdikten sonra vezneye yöneldi.

Vezneden 100 bin lira ile yüklü miktarda dövizi alan soyguncu kaçarken havaya bir el ateş açtı. Polis kaçan soyguncuyu yakalayabilmek için operasyon başlattı.