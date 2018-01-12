Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul’da artık tamamen yasaklandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Planlı Alanlar yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen yeni İstanbul İmar Yönetmeliği bugün yürürlüğü giriyor.

12 Ocak 2018 Cuma 15:43
İstanbul’da artık tamamen yasaklandı!

İBB Meclisi’nde bugün oylanacak yeni yönetmelikle değişen maddelerin büyük bölümüne, daha önce uygulanmakta olan İstanbul İmar Yönetmeliği’nin lehine olan maddeler ilave edildi.

Bundan böyle İstanbul’daki yapılarda bodrum katlar, asma kat, çatılarda düzenlemelere gidildi. Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken yönü, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina cephesi ve bina derinliğinde kademe yapma şartları getirilmesi oldu. Binaların siluete olan etkisinin yumuşatılması amacıyla bundan sonraki imar uygulamalarında, kot alınan noktalara göre, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina hizası geri çekilerek kademeli hale gelecek. Üç kattan fazla iskan edilen katlı konut yapılarında, asansör yapma şartı getirildi.

EN KÜÇÜK DAİRE 1 ARTI 1 OLACAK

Bundan böyle İstanbul’da inşa edilecek yapılarda, banyo, mutfak ve yatak odasının bir arada olduğu 1 artı 0 daire yapılamayacak. Bundan sonra en küçük daireler 1 artı 1 olacak. Ruhsatlı ve iskanlı ticari yapıların katlarında, asma katların yapılmasının önü açılacak. Parsel büyüklükleriyle ilgili rahatlatıcı maddeler getirildi. Buna göre uygulamada karşılaşılan arsaların birleşme ve ayrışmalarından kaynaklanan sorunlar çözülecek.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:43
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbulkart sayısı 30 milyonu geçti
    1. İstanbulkart sayısı 30 milyonu geçti
    2. Antalya'da kapkaç yapan çift yakalandı
    3. İzmir'de FETÖ operasyonu: 16 kişi..
    4. Almanya'da koalisyon için ön uzlaşma..
    5. ABD askeri toplantısına saldırı
    6. Kalp krizi camide yakaladı
    7. İstanbul’da artık tamamen yasaklandı!
    8. Külünk: Vakti geldiğinde isimleri..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    10. BAE şimdi de o ülkeye el attı!
    11. Ardahan, lösemili Yusuf Ali için..
    12. Yerli otomobilin içine talip çıktı
    13. En çok Fenerbahçe etkilendi
    14. PKK'lı teröristlerin su hattı çektiği..
    15. Feci kazada ölenlerin kimlikleri şok..
    16. 7 yıl aradan sonra Afganistan'a gidecek
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    18. Pet şişede yetiştirdiği fidanlar..
    19. Hatay'daki müze ecza dolabı görevini..
    20. Rejime ait uçaklar bombaladı!
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama