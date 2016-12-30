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İstanbul'da alarm! 7 ilçeye giriş yasaklandı

İSTANBUL 'da yılbaşı tedbirleri çerçevesinde ağır tonajlı araçların 7 ilçeye girişine yasak getirildi.Yarın 08.00'den itibaren yasak uygılanacak.

İstanbul'da alarm! 7 ilçeye giriş yasaklandı
Eklenme: 30 Aralık 2016, 13:41
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İstanbul'da 7 ilçeye, yarın 08.00'den pazar 08.00'e kadar ağır tonajlı araçların girmesi yasaklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerine, yarın 08.00'den ertesi gün 08.00'e kadar kamyon, tır, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçlar giremeyecek.

YILBAŞI İÇİN TEDBİR ALINDI

Yılbaşı tedbirleri kapsamındaki önlemin, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için alındığı belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Cumartesi günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Pazar günü sabah 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yakalanmıştır" denildi.


 
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