İstanbul'da akli dengesi bozuk vatandaş evini yaktı

Sarıyer, Tarabya Mahallesi, Oğuzeli Çıkmazı Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti.

Sabah saat 09.00 sıralarında 3 katlı müstakil bir binanın en üst katında oturan akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen İbrahim Yılmaz isimli vatandaş oturduğu evi ateşe verdi. Binadan dumanlar çıktığını gören sokak sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanmakta olan daireyi söndürmeye çalıştığı sırada içeride biri olduğunu gördü. İtfaiye ekiplerinin yardımlarını kabul etmeyen vatandaş evden yanan evden çıkmakta zorluk çıkardı. Bunun üzerine devreye polis ekipleri girdi. Evden çıkmamakta direnen vatandaş polis ekipleri tarafından çıkarılarak kontrol altına alındı. Bunun ardından itfaiye ekipleri eve girerek yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Evlerinin yandığını öğrenerek mahalleye gelen İbrahim Yılmaz’ın babası Zafer Yılmaz ve abisi Ali Yılmaz sinir krizi geçirdi. Baba ve abinin sabah saatlerinde balığa çıktığı öğrenildi. Evi yakan İbrahim Yılmaz’ın da akli dengesinin bozuk olduğu belirtildi. Çıkan dumanlardan etkilenen İbrahim Yılmaz tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.