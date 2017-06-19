İstanbul'da acı görüntü

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Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
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19 Haziran 2017 Pazartesi 12:28
Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 12:28
Taksim Gezi Parkı
bonzai
kriz
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