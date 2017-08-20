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İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi

İstanbul Silivri'de Büyükçavuşlu ve Beyciler mahallelerinde at çiftliğine giren aç kurtlar, yarış atlarını yedi.

20 Ağustos 2017 Pazar 12:28
İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi

Silivri'nin  Büyükçavuşlu ve Beyciler mahallelerinde bulunan at çiftliğine giren kurtlar, milyonluk yarış atlarını telef etti.

Silivri'de  Büyükçavuşlu Kuşbahçe mevkiinde ve Beyciler Mahallesi'nde yarış atlarının bulunduğu at çiftliğine giren kurtlar, yarışlar için hazırlanan atları telef etti.

DİĞER AT VE TAYLARI DA YARALADILAR

Atları iskeleti kalıncaya kadar yiyen kurtların köyün hemen yanı başına kadar gelmesi bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Aç kalarak bölgede bulunan ormanlık alandan çiftliğe geldiği tahmin edilen kurtlar çiftlikte bulunan diğer at ve tayları da yaraladı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 12:28
  1. İstanbul
  2. Silivri
  • Muhammed musabMuhammed musab14 dk önce
    Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.(Maide suresi Ayet No :90)Siz bu hayvanları kumar oynatmak için kullanın bakalım daha bu işin ahireti var inşaallah...
  • harunharun31 dk önce
    zekat........sadaka.......
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