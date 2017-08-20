İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi
İstanbul Silivri'de Büyükçavuşlu ve Beyciler mahallelerinde at çiftliğine giren aç kurtlar, yarış atlarını yedi.20 Ağustos 2017 Pazar 12:28
Silivri'nin Büyükçavuşlu ve Beyciler mahallelerinde bulunan at çiftliğine giren kurtlar, milyonluk yarış atlarını telef etti.
Silivri'de Büyükçavuşlu Kuşbahçe mevkiinde ve Beyciler Mahallesi'nde yarış atlarının bulunduğu at çiftliğine giren kurtlar, yarışlar için hazırlanan atları telef etti.
DİĞER AT VE TAYLARI DA YARALADILAR
Atları iskeleti kalıncaya kadar yiyen kurtların köyün hemen yanı başına kadar gelmesi bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Aç kalarak bölgede bulunan ormanlık alandan çiftliğe geldiği tahmin edilen kurtlar çiftlikte bulunan diğer at ve tayları da yaraladı.