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İstanbul'da 9 ilçede enerji kesilecek

İstanbul'un Anadolu yakasında 9 ilçede yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul'da 9 ilçede enerji kesilecek
Eklenme: 26 Aralık 2016, 09:08
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İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir, Kadıköy, Tuzla, Pendik, Şile, Kartal, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin bazı mahalleleri yarın elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

"Ataşehir'de 09.00-17.00 saatlerinde Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokak, Ferhatpaşa Mahallesi 44, 47, 48, 49. ve 51. sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak, Seyitnizam, Ulu Önder, 46. ve 77. ile Toplum sokaklar.

Kadıköy'de 10.30-14.00 saatlerinde Fenerbahçe Mahallesi Atlıhan, Alptekin, Fener Kalamış sokaklar, 09.00-13.00 saatlerinde Osmanağa Mahallesi Süleymanpaşa, General Asım Gündüz sokaklar, Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak, Osmanağa Mahallesi Pazar Yolu, Kuşdili, Gezinme, Misk-İ Amber, Dere Gazinosu sokaklar, 13.30-17.30 saatlerinde Merdivenköy Mahallesi Dr. Erkin, Hızırbey, Merdivenköy, Karaman, Yalvaç, Küme, Nesrin sokaklar.

Tuzla'da 15.00-18.00 saatlerinde Orhanlı Mahallesi Malazgirt Sokak,10.00-14.00 saatlerinde Orhanlı Mahallesi Ayazpınar Sokak.

Pendik'te 10.00-18.00 saatlerinde Ballıca Mahallesi Orman Sokak.

Şile'de 10.00-12.00 saatlerinde Geredeli Mahallesi Geredeli (Hatıplar), Geredeli (Hacı Köy), Geredeli, Harun, Semazen, Akçiçek, Harman, 12.00-15.00 saatlerinde Göçe Mahallesi Köyiçi Sokak, Geredeli Mahallesi Selvinaz, İstiklal, Gök, Ertuğrulgazi Göksel sokaklar.

Kartal'da 09.00-18.00 saatlerinde Atalar Mahallesi Gümüş Sokak.

Çekmeköy'de 09.00-12.30 saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Selman, Billur, Cenk, Burma, Ahenk, Bilgi, Yücedağ, Rüzgarlı, Erge, Coşkun, Anıl, Üstündağ, Vişne, Volkan, Set, Nevruz, Meşrutiyet, Köknar, Kardelen, Günyamaç, Ezgi, Soylu, Cami sokaklar, 11.00-14.00 saatlerinde Merkez Mahallesi Durmuşoğlu, Zeytin sokaklar, 13.00-17.00 saatlerinde Hamidiye Mahallesi Barış Yolu Sokak, 10.00-15.00 saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Günaydın, Şahinbey, Vişne, Ladin, Gülhan, Recep Ayan, Kuyulu sokaklar, Çamlık Mahallesi Şahinbey, Tayyip, Poyraz, Meltem, Mehtap, Gaziler sokaklar.

Sancaktepe'de 09.00-13.00 saatlerinde Meclis Mahallesi Leman, Güneş, Ankara, Aygün, Aşık Veysel sokaklar, Merve Mahallesi İhlas Sokak, Mevlana Mahallesi Kasımpatı, Gökyüzü, İzzetli, Mayıs, Kahve, Kırım, Beyazgül, Kale, Kalyon, Vekil, Kabil, Avcı, Burç, Sarısalkım, Fevzi Paşa, Eken, Kansız, Genç, Atik, Bedesten, Birgül, Aydan, Asar, Sayha, İsra, Veysel Karan, Karapınar, Rıhtım, Akit, Babil, Harun, Hicaz, Alim, Rahmet, Sağlık, Şehit Ahmet Erim, Yuşa, Kuyu, Galata, Duru sokaklar, 13.30-17.30 saatlerinde Atatürk Mahallesi Uysal, Tamer, Saat, Küpe, Derepınar, Demet, Altay, Göktuğ, Ağaç, Sempati, Şafak, Tünel, Zara, Tevfik Fikret, Bahadır, Pervane, Sazlı, Menekşe, Livaneli, Etkin, Deniz, Aysun, Aykut, Arslan, Gürsel, Atatürk sokaklar, Kemal Türkler Mahallesi Ömür, Yılmaz, Yuva, Sümer, Nazlıcan, Maçka, Kubilay, Ebru, Emel, Kuşdili, Atatürk, Özduman sokaklar.

Sultanbeyli'de 13.30-17.30 saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Aygül, Yusuf İslam, Merkez, Atatürk, Çilenk, Ak, Kadıköy sokaklar."

 
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