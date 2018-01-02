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İstanbul'da 6 metro hattı ihalesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6 metro hattının ihalesini iptal etti.

02 Ocak 2018 Salı 19:43
İstanbul'da 6 metro hattı ihalesi iptal edildi

Alınan bilgilere göre, Kaynarca-Pendik-Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hatlarının iptal edildiği, Ulaştırmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu tarafından 29 Aralık 2017'de birer yazı ile ilgili firmalara iletildi.

Yazıda, ihalenin Başkanlık yazısı ile iptal edildiği belirtilerek, sözleşmenin karşılıklı feshi için 7 gün içinde yetkili temsilcinin idareye gönderilmesi istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Ekim 2017'deki toplantıda, 6 metro hattının inşaatı için belediyeye 925 milyon avro borçlanma yetkisi vermişti.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 19:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • KonyalıKonyalı32 dk önce
    Konyamızda da proje her şey tamam daha kepçe göremedik bu nasıl metro ilerleyişidir arkadaş?
  • ÖnderÖnder33 dk önce
    Paramı kaldı metro yapsınlar belediyeyi soyup soğana çevirdiler
  • osmanosman34 dk önce
    Bahçeşehir Ispartakulede sitenin önüne " metro istasyonu burada" diye ilan asanlar daire satanlar milleti aldatmadımı şimdi....???
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