İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi yaşanacak

İstanbul’da su kesintilerinin sebepleri arasında basın düşüklüğü, elektrik enerjisi problemi ve boru kırılması yer alıyor. Su kesintilerinin başlama ile bitiş tarih ve saati abonelere duyurularak mağduriyet yaşanmaması arzu ediliyor. Kesintiler konusundaki gelişmeler İSKİ kaynaklı olarak Haberimizde yer almaya devam edecek.
İşte su kesintisinin yaşanacağı ilçeler
İlçe:ARNAVUTKÖY, Etkilenen Mahalleler: YASSIÖREN MAH, Açıklama: BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ, Başlama Tarih:11.1.2017 – 20:57, Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.01.2017 tarihinde saat 08:30:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:AVCILAR, Etkilenen Mahalleler: MUSTAFA KEMALPAŞA MAH,TAHTAKALE MAH,CİHANGİR MAH,MERKEZ MAH, Açıklama: ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ, Başlama Tarihi: 12.1.2017 – 05:26, Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.01.2017 tarihinde saat 07:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: B.ÇEKMECE, Etkilenen Mahalleler: KUMBURGAZ MAH,KAMİLOBA MAH,CELALİYE MAH, Açıklama: 350 LÜK BORU KIRIĞI, Başlama Tarihi: 11.1.2017 – 10:11, Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.01.2017 tarihinde saat 15:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: BAŞAKŞEHİR, Etkilenen Mahalleler: ŞAHİNTEPE MAH, Açıklama: ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ, Başlama Tarihi: 12.1.2017 – 05:26, Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.01.2017 tarihinde saat 07:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: ESENYURT, Etkilenen Mahalleler: YENİKENT MAH,TALATPAŞA MAH,SAADETDERE MAH,İNÖNÜ MAH,İNCİRTEPE MAH,ÖRNEK MAH,GÜZELYURT MAH,FATİH MAH,ARDIÇLI MAH,PINAR MAH,NAMIK KEMAL MAH,MEHTER CEŞME MAH, Açıklama:ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ, Başlama Tarihi: 12.1.2017 – 05:26, Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.01.2017 tarihinde saat 07:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe:K.ÇEKMECE, Etkilenen Mahalleler:YARIMBURGAZ MAH, Açıklama: ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ, Başlama Tarihi:12.1.2017 – 05:26, Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.01.2017 tarihinde saat 07:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.