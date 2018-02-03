İstanbul’da 5’i Türk 82 DEAŞ’lı yakalandı

İHA-Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul’da 10 ayrı ilçede bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Bazı yabancı savaşçıların örgüt adına eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan terör polisi, 16 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında, örgütün aktif olduğu Ortadoğu ülkelerine girip çıkan ve yurda yasadışı yollarla gelen 5’i Türk, 77’si yabancı uyruklu 82 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, terör örgütü DEAŞ'a ait dijital veriler ele geçirildi.

Suriye ve Irak’taki çatışmalı bölgelere giriş çıkış yaptığı tespit edilen şüphelilerin, örgütün ana gövdesini oluşturan Ortadoğu ülkelerinin aksine, Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleri ile Afganistan, Pakistan, Çeçenistan gibi gerilimli coğrafyalarda taban bulan radikal savaşçılar olduğu öne sürülüyor. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.