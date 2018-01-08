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İstanbul'da 500 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da Narkotik polislerinin düzenlediği operasyonda TIR'da yapılan aramada 500 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:52
İstanbul'da 500 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. 

ALÇIPAN LEVHALARDAN EROİN ÇIKTI

Narkotik ekiplerinin ilk yaptığı operasyonda bir TIR'da alçıpan panellerin arasına gizlenmiş 150 kilogram eroin ele geçirildi. 

MİNİBÜSE BASKIN...

İkinci operasyonda ise bir minibüste 350 kilogram skunk bulundu; 2 kişi gözaltına alındı. Her iki operasyon da polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
 


 

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 10:52
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