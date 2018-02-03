İstanbul’da 5 milyonluk siber vurgun

İstanbul’da banka ve kredi kartlarından para çekildiğini fark eden vatandaşlar, savcılığa başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ekipleri, son bir ay içinde banka ve kredi kartı kopyalayarak dolandırıcılık yapan 10 ayrı grubu belirledi. Uzman ekiplerin çalışmaları sonrasında dolandırıcılık olayına karışan 22 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında restoran kuryesi ve market kasiyerleri de vardı.

1 AYDA 2.5 MİLYON LİRA

5 bin kişinin bilgilerini ele geçiren ve çok sayıda kartı kopyalayan dolandırıcıların toplamda 5 milyon, son bir ayda ise 2.5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. 10 ayrı grup halinde faaliyet gösteren 22 dolandırıcıya yönelik baskınlarda 7 POS makinesi, ATM kamera düzenekleri, bankamatik kart hazneleri ve çok sayıda kart ele geçirildi. Şüphelilerden 15’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. İstanbul siber polisinin yaptığı çalışmalarda dolandırıcıların, ATM’lere ‘papağan’ adlı düzeneği takarak, yazılım yüklenmiş POS makineleri ve kibrit kutusu büyüklüğündeki ‘maymuncuk’ adlı aparatı kullanarak üç ayrı yöntemle vatandaşların banka ve kredi kartlarını kopyaladıkları belirlendi.

‘PAPAĞAN’ İLE KOPYALAMA

Polisin tespitine göre, ATM’lere kopyalama aparatı takan dolandırıcılar iki cihaz kullanıyor. Para çekme numarasıyla bankamatiklere yaklaşan şüpheliler, para çekme haznesinin çerçevesini değiştiriyor. Daha sonra kart giriş yuvası kabını söküp yerine ‘papağan’ adlı benzerini takıyorlar. ‘Papağan’ın içindeki özel cihaz, kart bilgilerini kopyalarken, para çekme haznesine yerleştirilen gizli kamerayla da tuşlarla girilen şifre ele geçiriliyor.

POS CİHAZIYLA...

Dolandırıcıların ikinci yöntemi, POS cihazına kopyalama yazılımı yüklenmesi... Bu yöntem daha çok çetelere üye motosikletli yemek dağıtıcıları tarafından kullanılıyor. Yemek siparişi veren müşterilerin adresine giden kuryeler, bankamatik kartlarıyla ödeme alırken, manyetik şeridi kullanıyor. Kart, manyetik şerit yuvasından geçirildiği anda, kart bilgileri kopyalanıyor. Müşteri şifresini girince bu bilgi de ele geçiriliyor. POS makinesinin banka ile bağlantısı olmadığı için para çekilmiyor. Ancak sahte çekimi gerçek gibi gösteren bir fiş müşteriye veriliyor. Bu dolandırıcılık çipli kartlarda çok daha zor gerçekleştiriliyor.

‘MAYMUNCUK’ İLE KOPYALAMA

Dolandırıcıların yöntemlerinden biri de kibrit kutusu büyüklüğündeki ‘maymuncuk’ adlı cihazla kart kopyalanması. Daha çok akaryakıt istasyonlarında ve marketlerde yapıldığı öne sürülen yöntemle dolandırıcı, cihazı avuç içinde tutuyor. Cihaz, banka kartı geçirildiği anda kopyalama yapıyor. Ardından kopyalanan kartların bilgileri, manyetik kartlara aktarılarak hesaplar boşaltılıyor.