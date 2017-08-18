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İstanbul'da 5 bin polisle hava destekli operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "Yeditepe'de Huzur Uygulaması"5 bin polisin katılımıyla yapıldı.

18 Ağustos 2017 Cuma 22:58
İstanbul'da 5 bin polisle hava destekli operasyon!

İstanbul Polisi, 5 bin polis ile 39 ilçede helikopter destekli “Yeditepe’de Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Suça ve suçlulara karşı düzenlenen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı.

Uygulamayı İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan bizzat yönetti. Belirli noktalarda konuşlanan ekipler, araçlar ve şahıslar üzerinde didik didik arama yapıp Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 22:58
  1. istanbul operasyon
  2. yeditepe huzur uygulaması
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