İstanbul'da 5 bin polisle hava destekli operasyon!

İstanbul Polisi, 5 bin polis ile 39 ilçede helikopter destekli “Yeditepe’de Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Suça ve suçlulara karşı düzenlenen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı.

Uygulamayı İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan bizzat yönetti. Belirli noktalarda konuşlanan ekipler, araçlar ve şahıslar üzerinde didik didik arama yapıp Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.