İstanbul'da 4 tondan fazla uyuşturucu yakalandı
Kent genelinde yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, 4 ton 294 kilo 618 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 559 bin 74 uyuşturucu hap ele geçirildi.08 Ağustos 2017 Salı 23:05
İSTANBUL
İstanbul'da yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, 4 ton 294 kilo 618 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 559 bin 74 hap ele geçirildiği bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Ocak - 8 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda ve geçen yılın aynı döneminde ele geçirilen uyuşturucu madde miktarına ilişkin karşılaştırmalı açıklama yapıldı.
Açıklamada, yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, 4 ton 294 kilo 618 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 559 bin 74 hap ele geçirildiği belirtildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 2 ton 791 kilo 46 gram uyuşturucu madde ve 527 bin 188 hapın ele geçirildiği aktarıldı.
Operasyonlar kapsamında, geçen yıla göre bu yılın ilk 7 ayında, uyuşturucu madde yakalamada yüzde 54, uyuşturucu hap yakalamalarında ise yüzde 196 artış olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA