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İstanbul'da 4 tondan fazla uyuşturucu yakalandı

Kent genelinde yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, 4 ton 294 kilo 618 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 559 bin 74 uyuşturucu hap ele geçirildi.

08 Ağustos 2017 Salı 23:05
İstanbul'da 4 tondan fazla uyuşturucu yakalandı

İSTANBUL

İstanbul'da yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, 4 ton 294 kilo 618 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 559 bin 74 hap ele geçirildiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Ocak - 8 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda ve geçen yılın aynı döneminde ele geçirilen uyuşturucu madde miktarına ilişkin karşılaştırmalı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, 4 ton 294 kilo 618 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 559 bin 74 hap ele geçirildiği belirtildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 2 ton 791 kilo 46 gram uyuşturucu madde ve 527 bin 188 hapın ele geçirildiği aktarıldı.

Operasyonlar kapsamında, geçen yıla göre bu yılın ilk 7 ayında, uyuşturucu madde yakalamada yüzde 54, uyuşturucu hap yakalamalarında ise yüzde 196 artış olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 23:05
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  4. Narkotik
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