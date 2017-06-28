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İstanbul'da 4 adrese uyuşturucu baskını!

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan operasyonlara devam ediliyor. Bugün İstanbul Avcılar'daki baskının ardından Kumkapı'da da 4 adrese baskın düzenlendi...

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:46
İstanbul'da 4 adrese uyuşturucu baskını!

İSTANBUL'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 10 TUTUKLAMA

İstanbul'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi amacıyla 20 - 27 Haziran arasında Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Fatih, Bağcılar ve Avcılar'da operasyonlar düzenledi.

Baskın yapılan adres ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 15 kilo 415 gram esrar, 14 kilo 55 gram bonzai, 8 bin 751 uyuşturucu hap, 280 gram metamfetamin, 169 gram skank ile 8 tabanca, 2 pompalı tüfek, 904 mermi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca, bonzai imalathanesi olarak kullanılan bir evde çok miktarda, aseton, fare zehiri, sinek ve tarım ilaçları ile poşetleme makinesi bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:46
  1. uyuşturucu operasyonları
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