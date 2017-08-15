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İstanbul'da 32 yıl sonra bir ilk! Vatandaşlar şaşkınlık yaşadı

32 yıl sonra bekçilik uygulaması geri döndü. İstanbul'un mahallelerinde geceleri nöbet tutacak 386 bekçi, işbaşı yaptı.

15 Ağustos 2017 Salı 07:59
İstanbul'da 32 yıl sonra bir ilk! Vatandaşlar şaşkınlık yaşadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce mahallelerde güvenliğin sağlanması için seçilen, Özel Harekat polislerinin de katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri eğitimlerini başarıyla geçen 386 bekçi, ilk mesailerine çıktı.

nöbet tutacak bekçiler, ana ve ara arterlerde özellikle hırsızlık olaylarına karşı mücadele verecek. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 8 Şubat'tan itibaren bekçiliğe müracaat eden 8 bin 320 kişiden 700'ü seçilmişti. Eğitimi süren 136 ve diğer işlemleri devam eden 178 kişi olmak üzere 314 bekçinin daha sonra göreve başlayacağı bildirildi. 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 07:59
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