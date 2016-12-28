İstanbul'da 30 Aralık'ta 7 ilçesinde enerji kesilecek

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa yakasında Çatalça, Sarıyer, Güngören, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü'nün bazı mahallelerinde 30 Aralık cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak
Çatalca'da Karamandere Mahallesi, Karamandere Sokak, Müjde Çıkmazı Sokak, Münir Sokak, Müslim Çıkmazı Sokak, Müstesna Sokak, Nakış Çıkmazı Sokak, Karacaköy Merkez Mahallesi, Açelya Çıkmazı Sokak, Mustafa Kemalpaşa Caddesi, Ferah Çıkmazı Sokak, Karacaköy Caddesi, Rehber Çıkmazı Sokak, Narin Sokak ve civarı 08.00-16.00 saatleri arasında;
Sarıyer'de Kireçburnu Mahallesi, Ada Sokak, Prof. Dr. Aykut Barka Caddesi, Alparslan Sokak, Akgül Sokak, Ülker Sokak, Duygu Sokak, Mehmet Efendi Çıkmazı Sokak, Sümbül Sokak, Akpınar Sokak, Akdeniz Sokak ve civarı 09.00-13.00, Ayazağa Mahallesi, 208. Sokak, 131. Sokak, 130. Sokak, 128. Sokak ve civarı 13.00-16.30 saatleri arasında;
Güngören'de, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi, Nadide Caddesi, Nadide Çıkmazı Sokak ve civarı 09.00-17.00 saatleri arasında;
Bayrampaşa'da, Terazidere Mahallesi, Gürsoy Sokak, Rüya Sokak, Karaman Sokak, Güneş Caddesi, Funda Sokak, Feza Sokak, Hakan Sokak ve civarı 09.00-16.00 saatleri arasında;
Küçükçekmece'de, Fevzi Çakmak Mahallesi, 904. Çıkmaz Sokak, 2. Bülbül Sokak, 2. Fabrikalar Sokak, Halkalı Caddesi, İzmir Sokak, Kanarya Sokak, Konfor Sokak, Kuzey Sokak, 6. Yıldız Sokak ve civarı 09.00-13.00 saatleri arasında;
Esenyurt'ta, Atatürk Mahallesi, Akarsu Sokak, Dağhan Sokak, Savaş Sokak ve civarı 09.00-20.00 saatleri arasında;
Beylikdüzü'de, Beylikdüzü OSB Mahallesi, 4. Cadde, 5. Cadde ve civarı 15.00-19.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.