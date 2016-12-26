İstanbul'da 3 gün boyunca kar yağışı bekleniyor

Bugünden itibaren tüm yurdun soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.



Yağışlar Çarşamba günü yurdun büyük kesiminde etkisini gösterecek. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava ve kuvvetli fırtına ile Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde dahi kar yağışı görülebilir.



İstanbul'da da Çarşamba günü karla karışık yağmur görülecek. Sıcaklık gündüz 5 dereceye kadar düşecek. Yağmurun perşembe günü kara dönmesi ve cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. Pazar günü ise hafif şekilde ve yağmurla karışık devam edebilir.



Tüm yurtta yağış bekleniyor



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uzun vadeli tahminlerine göre Perşembe günü Marmara, Karadeniz'in batısı, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz'in büyük kısmı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar yağışı görülecek. Cuma günü de sürecek yağışlar, Cumartesi günü neredeyse tüm yurtta etkisini gösterecek. 2017'nin ilk günü ise doğu bölgelerde etkisini sürdürecek.



