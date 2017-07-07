İstanbul'da 29 DAEŞ'li terörist yakalandı

TEM ekipleri, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ve çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Polis ekipleri Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Pendik, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde 20 adrese yönelik saat 03.00 sıralarında baskın yaptı.



İHA'nın haberine göre eylem talimatı alan 7'si Türk 22'si yabancı uyrukla DEAŞ terör örgütüne üye 29 kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Gözaltına alınanların eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve 1 tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.