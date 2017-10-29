İstanbul'da 29 Ekim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı.29 Ekim 2017 Pazar 10:35
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94’üncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı. Yolların trafiğe kapatılması nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamaması için trafik polisi kontrol noktalarında alternatif yollar için yönlendirmede bulundu.