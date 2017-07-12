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İran'dan 200 milyar dolarlık enerji anlaşması

İstanbul`da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi`nin flaş açıklaması İran`dan geldi. İran Petrol Bakanı Yardımcısı Emir Hüseyin Zamaninia 27 ülkeyle 200 milyarlık enerji anlaşmasında sona yaklaştıklarını belirtti

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:30
İran'dan 200 milyar dolarlık enerji anlaşması

İstanbul'da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi'nin flaş açıklaması İran'dan geldi. İran Petrol Bakanı Yardımcısı Emir Hüseyin Zamaninia 27 ülkeyle 200 milyarlık enerji anlaşmasında sona yaklaştıklarını belirtti.

Fransız enerji devi Total ve Çinli CNPC ile geçen hafta 4.8 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması imzalayan İran, İstanbul'da devam eden Dünya Petrol Kongresi'nin en büyük vurgununu yapmak üzere.

İran Petrol Bakanı Yardımcısı Emir Hüseyin Zamaninia, 27 ülkeyle 200 milyarlık petrol anlaşması projesi görüşmelerinde sona yaklaştıklarını belirtti ve bunların çok kısa zamanda imzaya dönüşeceğini açıkladı.

Fransa ve Çin ile yapılacak Güney Pars sahası ortaklığına atıfta bulunan Zamaninia "Sizi temin ederim ki bu anlaşma son değil. Birkaç hafta içerisinde diğer anlaşmalar da olacak." dedi.

AMBARGO KALKINCA ÜRETİM ARTTI

Ambargonun hafifletilmesiyle enerji üretimini arttıran İran, arzın azaltılmasını öngören OPEC anlaşmasından da muafiyet almıştı. Petrolün fiyatlarının en düşük seviyesinde seyrettiği bu dönemlerde OPEC arzın düşmesiyle beklediği etkiye ulaşamadı. Ham petrolün varil fiyatı 44 dolar civarında. Zamaninia bu konuyla ilgili de "Küresel pazarda petrolde arz fazlası var fakat 2017 yılı sonunda, son çeyrek itibarıyla fiyat açısından daha iyi sonuçlar göreceğiz." dedi.

(HABERTÜRK)

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:30
  1. Dünya Petrol Kongresi
  2. Emir Hüseyin Zamaninia
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