İstanbul'da 20 dakikalık yağışın maliyeti belli oldu

Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre; İstanbul'da önceki akşam 20 dakika süren şiddetli dolu yağışı ve fırtına hayatı felç ederken, afetin ekonomik faturasının da ağır olacağı belirtiliyor.

Önceki günkü kâbusun faturasının 10 gün önce yaşanan sel felaketine göre çok daha ağır olduğunu ifade eden sigortacılar, şiddetli dolunun ve fırtınanın ekonomik hasarının 1.2 milyar lirayı bulacağını söylüyor.

10 gün önceki felakette sadece aşırı yağış olduğunu ve hasarın ağırlıklı olarak zemin ve giriş katları su basması nedeniyle oluştuğunu belirten sigortacılar, perşembe akşamı hem büyük ebatlarda dolu yağmasının ve şiddetli fırtına olmasının bir öncekine göre oluşan hasarın katlanmasına neden olduğunu belirtiyor.

ÖNCEKİNE GÖRE 3-4 KAT DAHA FAZLA HASAR OLUŞTU

Dolunun net faturasının çıkmasının birkaç ayı alabileceğini ifade eden sigortacılar, buna karşın 10 gün önceki sel felaketine kıyasla hasarın 3-4 kat fazla olacağını belirtiyor.

10 gün önceki sel felaketinde yaklaşık 350 milyon TL civarında bir hasar olduğu bilgisini veren sigortacılar, önceki günkü felakette hasarın bu kadar büyük olmasının nedenin ise çok sayıda işyerinin büyük hasarlar görmesi olduğunu kaydediyor.

BÜYÜK İŞYERLERİ HASARI KATLADI

Sigortacılar, Haydarpaşa'da vinç devrilmesi sonucu oluşan yangın, konteynerlerde oluşan kayıplar ve Kağıthane'de bir fabrikada çıkan yangın gibi birçok işyerinin ciddi hasar görmesinin toplam hasarın milyar TL'yi aşmasına neden olacağını belirtiyor.

Öte yandan dolunun gökyüzünden kurşun gibi yağmasının o an trafikte ya da sokakta olan 10 binlerce aracın camları ve kaportalarında büyük hasara neden olduğunu belirten sigortacılar, ilk belirlemelere göre 20 bin aracın hasar gördüğünü belirtiyor.

İstanbul'u sağanak ve dolu vurdu! Aracı hasar görenler şimdi ne yapacak? / VİDEO

Sigortacılar, Anadolu yakasının belli bölümleri başta olmak üzere birçok ev ve işyerinin camlarının kırıldığı ve binaların dış cephelerinin de ciddi hasarlar gördüğünü ve bunların da ekonomik faturanın çok daha büyük olmasına neden olduğunu ifade ediyor.

Dolu felaketi, Borsa İstanbul'da işlem gören sigorta şirketlerini de vurdu. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'daki Sigorta Endeksi yüzde 2.5 düştü.

Bloomberg'in haberine göre 15 Haziran'dan bu yana ise Anadolu Sigorta'nın piyasa değeri yüzde 6.8, Ak Sigorta'nınki ise yüzde 7.5 değer kaybetti.