İstanbul'da 2 milyon dolarlık soygun!

Soygun saat 08.30 sıralarında Florya Çatal sokakta meydana geldi. 2 milyon dolarlık liralık çantayla evden çıkan 3 kişi araçlarına bindi. Garajdan çıkan otomobilin önü içinde 4 kişinin bulunduğu soyguncular tarafından kesildi. Silan doğrultan soyguncular 2 milyon dolarlık çantayı alarak kaçtı. Olayı görerek soyguncuların peşinden koşan güvenlik görevlisi Mehmet Gül soyguncular tarafından açılan ateş sonrası yaralandı. Yaralı kişi çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kurşunların isabet ettiği araçta olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.