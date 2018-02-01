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İstanbul'da 2 bölüğü donatacak silah ele geçirildi

İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 250 adet kaçak ve dönüştürülmüş silah ele geçirildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 14:10
İstanbul'da 2 bölüğü donatacak silah ele geçirildi

Sivil silahlanmanın artışı konusunda aldığı istihbarat ve yaptığı çalışmalarda, bir kısım silah kaçakçısının Karadeniz ve Doğu illerinden getirdiği silahları İstanbul'da el altından piyasaya sürdüğünü, bir kısım kaçakçının ise sanayi sitelerinde açtıkları sözde torna atölyelerinde kuru sıkı silahları namlularını değiştirerek gerçek silaha çevirip sattığını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bu çetelere yönelik olarak son 10 gün içerisindeki ilk operasyonunu 18 Ocak'ta Pendik'te düzenledi.

NAMLU DEĞİŞTİRİP GERÇEK SİLAHA ÇEVİRİYORLAR

Bir sanayi sitesinde açtıkları torna atölyesinde piyasadan topladıkları kuru sıkı tabancaların namluları delerek yada değiştirerek gerçek silaha dönüştürdüğü belirlenen çeteye yönelik olarak düzenlenen operasyonda torna atölyesine baskın yapan ekipler, adreste yaptıkları aramalarda kuru sıkıdan gerçek silaha çevrilmiş 6 tabanca ele geçirirken biri atölye sahibi olmak üzere 2 şahsı gözaltına aldı.

EVİNİN KARŞISINA AÇMIŞ

Bu operasyondan 3 gün sonra 21 Ocak günü Fatih'te yine bir silah yapım atölyesine baskın düzenleyen ekipler, evinin karşısında kiraladığı dükkanda silah üreten bir şahsı ele geçirdi. Bir kısmı kuru sıkıdan bozma silahlarla ele geçirilen kaçakçının torna atölyesi görünümüyle kurduğu atölyede yapılan aramalarda 182 adet tabanca ele geçirildi.

Yine Fatih'te 23 Ocak'ta gerçekleşen başka bir operasyonda ise şehir dışından satılmak üzere İstanbul'a getirildiği belirlenen 17 tabanca ele geçirilirken, 2 kaçakçı gözaltına alındı.

ORİJİNALLER KARADENİZ VE DOĞU'DAN

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 26 Ocak Cuma günü geniş kapsamlı olarak Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Avcılar'ın da aralarında bulunduğu 10 ilçede düzenlediği operasyonlarda ise 31 tabanca ile 8 tüfek ele geçirildi. Karadeniz ve Doğu illerinden getirildiği belirlenen silahları sipariş almak üzere depolayan 18 kaçakçı gözaltına alındı.

GLOCK VE YARI OTOMATİK'DE VAR

Geçtiğimiz Pazartesi 29 Ocak günü Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda ise aralarında, X-Ray cihazlarında dahi zor farkedilen "Glock" tipi silahlarında bulunduğu 6 silah ele geçirilirken 3 kaçakçı da gözaltına alındı.

Son 10 günde düzenlenen baskınlarda 2 Bölük askerin silahlanacağı kadar tabanca ve tüfek ele geçiren polis ekipleri toplamda 26 silah tacirini yakalamayı başardı. Kaçak ve dönüştürülmüş silahlarla ilgili polisim çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 14:10
  1. silah kaçakçılığı
  2. istanbul
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