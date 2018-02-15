Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'da 2 bin polisle dev operasyon

İstanbul’da 2 bin polisle geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve 100 noktada, helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

15 Şubat 2018 Perşembe 00:16
İstanbul'da 2 bin polisle dev operasyon

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve 100 noktada, 2 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaların 38'incisi, saat 21.00'de başlatıldı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 2 bin polis katıldı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

Suç ve suçlularla kesintisiz mücadele etmek amacıyla yapılan uygulamalarda, özel eğitimli köpekler de yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 00:16
  1. istanbul
  2. polis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistin, BM Güvenlik Konseyi'ni Gazze'ye davet etti
    1. Filistin, BM Güvenlik Konseyi'ni..
    2. Bir saldırı daha… 7 sivil hayatını..
    3. İstanbul'da 2 bin polisle dev operasyon
    4. O ülke bu haberle çalkalandı… Devlet..
    5. Amerika'da saldırı şoku... Çok sayıda..
    6. Sisi'yi eleştiren o isme tutuklama!
    7. Soy ağacı sorgulama sayfası açıldı…
    8. Başbakan Yıldırım’dan sıcak mesajlar…..
    9. Tüm dünyayı umutlandıran gelişme....
    10. Almanya'dan PKK’ya şok… Yasaklandı!
    11. Başkentte hareketli dakikalar... HDP..
    12. İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan..
    13. Bilim insanları uyardı
    14. Yer: Adana… Tüfekler, tabancalar, kar..
    15. Uygulama gece yarısına kadar sürecek
    16. İsrail yine yuva yıktı
    17. Amerika'da baş ağrısıyla uyuyan kadın..
    18. Isparta'da FETÖ'den ihraç edilen..
    19. Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna..
    20. Suriye'de bir haftada binden fazla..
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!
    AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!
    İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye cevap
    İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye cevap