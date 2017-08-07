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İstanbul'da 15 yaşındaki kız yanlışlıkla annesini öldürdü

Pendik'te 15 yaşındaki A.O., evde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu yanlışlıkla annesini vurdu. Kafasından yaralanan anne hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:26
İstanbul'da 15 yaşındaki kız yanlışlıkla annesini öldürdü

DHA'nın haberine göre olay, Pendik Kurtköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Özlem O.(35), evde temizlik yapıyordu. O sırada 15 yaşındaki kızı A.O'nun oynadığı babasının tabancası ateş aldı. Tek kurşun ile yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

DEFNEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasından yaralanan anne Özlem O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri evde inceleme yaptı. Ceset, savcı incelemesinin ardından adli tıpa gönderildi.

Cenaze, Bağcılar'da kılınan cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi. Annesinin ölümüne sebep olmaktan gözaltına alınan 15 yaşındaki A.O.'nın ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:26
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