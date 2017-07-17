İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri için mevlit okutuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 1. yılında, şehitleri anmak için Şehzade Camisi'nde program düzenlendi.



Programa, 15 Temmuz Şehidi İlhan Varank'ın kardeşi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank ve ailesinin yanı sıra Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, eski İçişleri Bakanı Efgan Ala, eski AB Bakanı Volkan Bozkır, AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş ve İBB Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ katıldı.

Öğle namazından sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, şehitler için okunan dualarla son buldu. Mevlit programının ardından cami çıkışında AA muhabirine konuşan Bilal Erdoğan, "Bugün, 15 Temmuz şehitlerimiz için okunan mevlitler, Kur'an-ı Kerimler, dualar ve anma etkinlikleri ülkemiz için çok önemli. Bu bizim artık kimliğimizin, bütün kodumuzun bir parçası haline geldi 15 Temmuz." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milli birliğimizin bir teminatıdır 15 Temmuz'un yaşatılması, hatırlanması. Onun için bu tür bütün etkinliklere vatandaşlarımızın böylesine teveccüh ediyor olması millet olarak da doğru istikamette olduğumuzu gösteriyor. Onun için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır."

Konuşmaların ardından Mustafa Varank, Bilal Erdoğan, Efgan Ala ve Kadir Topbaş İlhan Varank'ın kabri başına giderek dua etti.

Kaynak: AA