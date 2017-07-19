Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul’da 106 yılın en yüksek 3. yaz yağışı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'da bugün ölçülen yağış değerinin son 106 yılın en yüksek 3. yaz yağış değeri olduğunu bildirdi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 06:21
İstanbul’da 106 yılın en yüksek 3. yaz yağışı

İstanbul'da afete neden olan yağmurlarla ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek açıklama yaptı.

Tek, İstanbul'a saat 12.00'ye kadar metrekare başına 91 kilogram yağış düştüğünü, bu yağış değerinin son 106 yılın en yüksek 3. yaz yağış değeri olduğunu anlattı.

Tek, yazılı açıklamasında İstanbul'daki yoğun yağışa, Kuzey’den gelen serin hava ve yüksek deniz suyu sıcaklıklarının birleşmesiyle oluşan "süper hücre" olarak adlandırılan yapıların neden olduğunu belirtti.

Söz konusu yağışın çok sık rastlanan bir yağış biçimi olmadığına dikkati çeken Tek, açıklamasına şöyle devam etti: "18 Temmuz sabahı saat 12.00'ye dek metrekare başına 91 kilogram yağış düştü, bu yağış değeri son 106 yılın en yüksek 3. yaz yağış değeri oldu. Bu da son yıllarda görülen iklim değişikliğine bağlı yağış düzensizliklerine eklenen bir ekstrem olarak kayıtlara geçti. Bu yağış, çok sık rastladığımız bir yağış biçimi değil. Kuzey’den gelen serin hava ve yüksek deniz suyu sıcaklıkları birleşince 'süper hücre' dediğimiz yapılar oluşuyor ve bu da bugün yaşadığımız türden şiddetli yağışlara neden oluyor."

Kandilli olarak önceki tahminlerinde de Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini öngördüklerini ancak 18 Temmuz 2017’de yaşanan türde bir yağışı ilerleyen günlerde beklemediklerini aktaran Tek, temmuz ayındaki sıcaklık değişimleri için şu bilgileri verdi: "Temmuzun ikinci yarısı için Marmara ve Batı Karadeniz’de yağışların mevsim normalleri ve üzerinde, sıcaklıkların ise bu bölgelerde mevsim normalleri ve altında geçeceği beklenmektedir. Ağustos ayı içinde bu bölgelerdeki aynı durum değişmemektedir. Yurdun diğer diğer bölgelerinde mevsim normalleri değerler temmuz ikinci yarısı ve ağustos genelinde devam edecek gözüküyor. Yaptığımız son uzun vade mevsimsel iklim öngörülerine göre, sonbaharda Kuzey bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri ve altı değerlerde seyrederken, yağışlar da normallerin altına düşüyor. Bu şu demek; kurak ve kuru soğuk bir sonbahar bizleri bekliyor. Yine aynı bölgeler için kış ayları tahminleri mevsim normallerinde gözüküyor."

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 06:21
  1. İstanbul yaz yağmuru
  2. İstanbul aşırı yağış
  3. İstanbul sağanak yağış
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    General, albay ve diğer subaylar… Jandarma’da bir ilk!
    1. General, albay ve diğer subaylar…..
    2. Artık devletin kasasında! İşte dudak..
    3. Gece yarısı dev uçaklardan böyle..
    4. Gizli MİT belgeleri bunlarda ne arıyor?
    5. Ümmetin gözü Türkiye'de!
    6. 28 Şubat darbedir!
    7. Suriyeliler sadaka değil iş istiyor
    8. Az laf çok iş!
    9. Erdoğan Gannuşi’yi kabul etti
    10. 'Porno' CD'den FETÖ arşivi çıktı
    11. Belediye Başkanı'na 'memuriyetten..
    12. İstanbul’da 106 yılın en yüksek 3. yaz..
    13. Diyanet'ten Mescid-i Aksa açıklaması!
    14. Türkiye'ye küstah 'Büyükada' tehdidi!
    15. FETÖ'nün Elazığ'daki "il imamı" da..
    16. Önce imzayı attı ardından 1 hafta..
    17. Ve resmen Sneijder ile görüştüklerini..
    18. Galatasaray çıldırdı bir yıldız daha!
    19. Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'nin..
    20. İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
    Kuzeyimizde çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Çin'den o ülkeye şok saldırı! Çok sayıda ölü var
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!
    Rusya'dan skandal İsrail açıklaması!