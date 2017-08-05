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İstanbul'da 10 numara operasyonu

Sultangazi'de 10 numara yağ ve kaçak akaryakıt imalathanesine özel harekat polisi destekli bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:45
İstanbul'da 10 numara operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de daha önce belirledikleri imalathaneye saat 21.00 sıralarında gelerek baskın yaptı. Yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, 137 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.  Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda imalathane sahibi S.A. (50) dahil, 4'ü Türk 9'u yabancı 13 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin istanbul'un çeşitli yerlerinden topladıkları atık yağları ruhsatsız şekilde yeniden işlenip '10 numara' yağ haline getirilerek tekrardan piyasaya sürdürdükleri öğrenildi. Öte yandan, imalathane sahibi S.A'nın daha önceden de aynı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

OPERASYON ANI POLİS KAMERASINDA

Operasyon polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, operasyona katılan polislerin imalathaneye girmesi ve içeride bulunan şüphelileri yere yatırarak etkisiz hale getirmesi görülüyor. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:45
  1. kaçak akaryakıt
  2. operasyon
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