İstanbul’da 1 milyon 400 bin öğrenci eğitim görüyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul'da ikili eğitim yapan okul sayısının (Temel eğitim ve Ortaöğretim) 2015-2016 eğitim öğretim yılında bin 279, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise bin 91 olduğunu, ikili eğitim gören öğrenci sayısının da 2015-2016 eğitim öğretim yılında 1 milyon 166 bin 976, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise 1 milyon 121 bin 486 olduğunu açıkladı.

Normal eğitimde 2015-2016 eğitim öğretim yılında 3 bin 188 okulda 1 milyon 335 bin 989 öğrencinin, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise 3 bin 375 okulda 1 milyon 391 bin 854 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul'da şube başına düşen öğrenci sayısı; ilkokulda 27, ortaokulda 28 ve ortaöğretimde 21'dir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ise temel eğitimde 32 ve ortaöğretimde 25'dir. İstanbul'da taşımalı eğitim gören öğrenci sayısı; 2015-2016 eğitim öğretim yılında 18 bin 297, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise 15 bin 897'dir."

Bakan Yılmaz, Tanrıkulu'nun üniversitelerden kaydını sildiren veya donduran öğrencilere ilişkin verdiği bir başka soru önergesini de şöyle yanıtladı: "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan konuya ilişkin yazıda; 2011-2017 yılları arasında üniversitelerden kaydını sildiren veya donduran öğrenci sayısının 826 bin 59, yeniden öğrenim hayatına başlayan öğrenci sayısının 403 bin 902 olduğu belirtilmektedir." AA