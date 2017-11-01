İstanbul’da 1 milyon 400 bin öğrenci eğitim görüyor

Bakan Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesini yanıtladı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 19:24

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmazİstanbul'da ikili eğitim yapan okul sayısının  (Temel eğitim ve Ortaöğretim) 2015-2016 eğitim öğretim yılında bin 279, 2016-2017  eğitim öğretim yılında ise bin 91 olduğunu, ikili eğitim gören öğrenci sayısının  da 2015-2016 eğitim öğretim yılında 1 milyon 166 bin 976, 2016-2017 eğitim  öğretim yılında ise 1 milyon 121 bin 486 olduğunu açıkladı. 

Normal eğitimde 2015-2016 eğitim öğretim yılında 3 bin 188 okulda 1  milyon 335 bin 989 öğrencinin, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise 3 bin 375  okulda 1 milyon 391 bin 854 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü belirten Yılmaz,  şöyle devam etti: "2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul'da şube başına düşen  öğrenci sayısı; ilkokulda 27, ortaokulda 28 ve ortaöğretimde 21'dir. Derslik  başına düşen öğrenci sayısı ise temel eğitimde 32 ve ortaöğretimde  25'dir. İstanbul'da taşımalı eğitim gören öğrenci sayısı; 2015-2016 eğitim  öğretim yılında 18 bin 297, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ise 15 bin 897'dir." 

Bakan Yılmaz, Tanrıkulu'nun üniversitelerden kaydını sildiren veya  donduran öğrencilere ilişkin verdiği bir başka soru önergesini de şöyle  yanıtladı: "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan konuya ilişkin  yazıda; 2011-2017 yılları arasında üniversitelerden kaydını sildiren veya  donduran öğrenci sayısının 826 bin 59, yeniden öğrenim hayatına başlayan öğrenci  sayısının 403 bin 902 olduğu belirtilmektedir." AA

  1. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
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  3. İstanbul'da ikili eğitim
  4. Temel eğitim ve Ortaöğretim
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  7. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
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