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İstanbul'a yağmur geri dönüyor

İstanbul'un bugün haftanın en sıcak gününü yaşanacağı tahmin edilirken, perşembe akşamı ve cuma günü ise yağış bekleniyor.

25 Temmuz 2017 Salı 10:00
İstanbul'a yağmur geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar ise, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da haftanın en sıcak günü

İstanbul'da bugün gün boyu havada güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Öte yandan, güneyin sıcak ve nemli havasını bölgeye taşıyan rüzgarlar (lodos-keşişleme) nedeni ile bugün haftanın en sıcak günün yaşayacağı tahmin ediliyor.

Perşembe akşamı yağış geliyor

Perşembe akşamı ve cuma günü İstanbul ve Marmara'da yağmur ve serinleme olması bekleniyor.

  • İl il hava durumu
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu ve açık 35
  • İstanbul: Az bulutlu 34
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 38
  • Adana: Az bulutlu ve açık 36
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 34
  • Samsun: Parçalı bulutlu 29
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 10:00
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Karadeniz
  4. Diyarbakır
  5. Antalya
  6. Samsun
  7. Erzurum
  8. Marmara
  9. Ankara
  10. İzmir
  11. Doğu Karadeniz
  12. Akdeniz
  13. Adana
  14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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