İstanbul'a yağmur geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar ise, genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da haftanın en sıcak günü

İstanbul'da bugün gün boyu havada güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Öte yandan, güneyin sıcak ve nemli havasını bölgeye taşıyan rüzgarlar (lodos-keşişleme) nedeni ile bugün haftanın en sıcak günün yaşayacağı tahmin ediliyor.

Perşembe akşamı yağış geliyor

Perşembe akşamı ve cuma günü İstanbul ve Marmara'da yağmur ve serinleme olması bekleniyor.