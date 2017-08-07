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İstanbul'a kritik uyarı

Yüksek sıcak ve artan nem oranıyla birlikte bunaltıcı havalar devam ederken İstanbul'a sağanak yağış uyarısı geldi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 13:18
İstanbul'a kritik uyarı

Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Ağustos ayının 13-14'ü civarı sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, İstanbul'da dahil Marmara bölgesine kuvvetli sağanak yağış gerçekleşebileceğini belirtti.

Sürmeli, "Buradaki sıcaklık dalgalanışının sıkı bir sağanak yapma ihtimali var. Fakat henüz net değil. Geçen seferki kadar çok sert bir sıcaklık azalışı görülmüyor. Sert, sıkı sağanaklar yapabilecek seviyede olacak sıcaklar 9 derece düşecek" dedi.

Bu haftanın ilk yarısında yüksek sıcak ve artan nem oranıyla beraber bunaltıcı geçeceğini kaydeden Sürmeli, "Geçen hafta sonu asıl olan sıcaktı. Nem şimdi geliyor. Bugün ve yarın ve öbür gün hafta sonundan daha bunaltıcı olacak. Hafta sonunda yüzde 50'in altında nem vardı. Sıcaklık 36 dereceye çıktı. Sıcak hava devam edecek. Üzerine yüzde 45-50'deki nem 60'lara çıkacak. Bunaltacak" diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 13:18
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