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İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul’da hafta sonu sıcaklık düşerken, yağışlı bir hava etkili olacak.

11 Ocak 2018 Perşembe 08:24
İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Cumartesi’den itibaren Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığı düşecek. Soğuk hava bölgede üç gün etkili olacak.

İstanbul’da pazar günü karla karışık yağmurun görülmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise kar yağışı ihtimali var. Havadaki nem oranı ve rüzgarın etkisi, yağışın türünü belirleyecek.

Trakya’da Edirne ile Kırklareli arasında kar görülme ihtimali yüksek.

Soğuk hava, pazartesi ve salı günü yurt genelinde etkili olacak.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 08:24
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  2. Edirne
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  4. trakya
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